Lazio, futuro in bilico per Romagnoli: si lavora per il rinnovo

RASSEGNA STAMPA - Non c'è niente di sicuro nel futuro della Lazio. Nemmeno per quanto riguarda la rosa e il piano rinnovi. Il più incerto è quello di Romagnoli, su cui regna totale incertezza. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il centrale biancoceleste aspetta l'adeguamento di contratto.

Era già stata aperta la trattativa dal diesse Fabiani, ma l'esclusione dall'Europa ha imposto nuovi calcoli. Tra i costi di gestioni e quelli di mercato, infatti, la società non può andare oltre il 70% dei ricavi in quanto a spese. Il numero 13 guadagna già 3 milioni di euro: un eventuale aumento andrebbe oltre la soglia.

