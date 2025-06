Calciomercato Lazio | C'è la fila per Pio Esposito: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Le squadre iniziano a muoversi per rinforzare il proprio organico. Appena si partirà con le mosse concrete, dopo i sondaggi, tutti i pezzi cadranno giù e inizierà il domino. Ad attirare l'interesse di mezza Serie A, inclusa la Lazio, è Francesco Pio Esposito, baby talento dell'Inter che quest'anno ha incantato tutti con la maglia dello Spezia, realizzando 19 gol in stagione.

Non c'è solo la Lazio. Stando a quanto riporta il Corriere di Bologna, anche Genoa, Parma e Bologna hanno chiesto informazioni sull'attaccante, con i felsinei che potrebbero intavolare una trattativa in stile Fabbian: un prestito biennale con diritto di recompra per l'Inte, proprietaria del cartellino. Il Bologna cerca una punta e sonda varie piste: al giovane Esposito si aggiungono alla lista i nomi di Dzeko e di Raspadori.

