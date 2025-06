Calciomercato Lazio | Intreccio con lo Spezia: Artistico per sostituire Esposito

CALCIOMERCATO LAZIO - Asse Lazio - Spezia, e di mezzo c'è anche l'Inter. Il futuro di Francesco Pio Esposito è ancora tutto da scrivere: non continuerà il suo percorso in bianconero, ma tornerà invece a Milano. Fabiani e Lotito lo stanno tenendo d'occhio su richiesta di Sarri, appena tornato sulla panchina biancoceleste. Nelle prossime settimane se ne potrebbe parlare con la società nerazzurra.

Ora però toccherà anche allo Spezia tornare sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, per sostituire Esposito il club starebbe pensando a Gabriele Artistico, centravanti della Lazio che ha passato l'annata in prestito prima alla Juve Stabia e poi al Cosenza. In estate potrebbe nuovamente partire a titolo temporaneo, dopo 7 gol e un assist in 33 presenze di Serie B.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.