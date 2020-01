Lazio, De Martino: "Fantastico festeggiare i 120 anni. Gruppo? Frutto di anni di lavoro"

Nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo la Lazio festeggia i suoi 120 anni di storia. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il direttore della Comunicazione Stefano De Martino: “È la prima squadra di calcio in assoluto a varcare la soglia di Castel Sant’Angelo. Non poteva che farlo la prima squadra della Capitale, quella che ha portato il calcio a Roma. È una grande soddisfazione, anche aver potuto illuminare questo luogo di biancoceleste. È una serata molto bella, mi inorgoglisce che tanti dei nostri giocatori non conoscendo questo monumento hanno potuto visitarlo rimanendone affascinati. Avere tutta la struttura in questo luogo che rappresenta Roma è fantastico, e tutto grazie alla società stessa che è riuscita ad organizzare questo evento. Gruppo incredibile? In queste settimane si parla tanto del gruppo, ma è il frutto di un lavoro lanciato più di 10 anni fa. È stato sempre ribadito, dalla società e dalla dirigenza. È un percorso a tappe, ogni anno si è aggiunto qualcosa e questa è la missione della società. Un obiettivo che è stato raggiunto e questa ne è la testimonianza. Non è il gruppo di quest’anno, ma un gruppo che viene da lontano che si è costruito con un minimo comune denominatore: l’appartenenza ai colori biancocelesti. È importante insegnare ai giocatori che indossano questa maglia quale sia il valore storico della casacca della Lazio. Comunque io ho gli occhi sul ponte, vedere i fari biancocelesti che illuminano il cielo di Roma è emozionante, qualcosa che non immaginavo. Sempre forza Lazio!”.

