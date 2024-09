Lazio, Dia a Dazn: "Puntiamo più in alto possibile, speriamo la Champions..."

È Boulaye Dia il man of the match di Torino - Lazio. Il senegalese ha segnato ancora, mettendo il risultato sullo 0-2 per i biancocelesti. Ai microfoni di Dazn il centravanti ha commentato la vittoria e la sua prestazione. Queste le sue parole: "Provo a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, ma l'importante è vincere. È stata una partita dura, difficile, ma abbiamo avuto la meglio. Sappiamo che siamo difficili da battere in casa, ma ora abbiamo vinto anche in trasferta ed è una cosa che ci mancava. Dove possiamo arrivare? Più in alto possibile, alla fine vediamo dove siamo. Champions? Speriamo".