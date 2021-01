Lazio - Fiorentina, Immobile: "Adesso miglioriamo la classifica. Riposo con il Parma? Vedremo"

La Lazio ritrova il sorriso battendo 2-1 in casa la Fiorentina. Prima Caicedo e poi Immobile mandano al tappeto la squadra di Prandelli che nel finale accorcia le distanze con Vlahovic. Proprio il bomber biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la gara: "Avevo un fastidio al tendine che mi ha un po’ limitato anche a Genova. Ci volevo essere a tutti i costi perché givevamo un momento complicato. Era giusto stringere i denti e dare una mano alla squadra. Stiamo facendo fatica a fare gol quest’anno. È un problema di tutti, ne prendiamo anche un po’ troppi. È questione di mentalità. Abbiamo alternato ottime partite ad altre non buone. Dobbiamo migliorare la classifica e siamo un po’ in ritardo. Adesso bisogna dare più del 100%. Luis Alberto? Sta facendo partite eccezionali. La squadra sta aiutando un po’ meno con gli assist. Anche quest’anno Luis farà bene perché lo ha nelle sue caratteristiche. Parma? Sarà importante per la continuità che ci è mancata quest’anno. Archiviamo la Fiorentina che ci ha dato filo da torcere e abbiamo la carica giusta per il Parma. Riposerai? Non lo so, vediamo".