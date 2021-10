Lazio, i nazionali abbandonano Sarri: tutti gli impegni dei biancocelesti

Sarri prepara le mosse tattiche per mandare ko l'Inter dopo la sosta. La Lazio deve rispondere dopo il tris subito dal Bologna e vuole farlo con la giusta preparazione. Il tecnico biancoceleste spera di riavere tutti i calciatori il prima possibile, anche perché durante questa sosta dovrà lavorare come sempre con un gruppo ristretto. Infatti, alcuni dei giocatori della rosa sono chiamati a rispondere presente agli impegni nazionali. Si tratta di Strakosha e Hysaj per l'Albania, Akpa Akpro con la Costa d'Avorio, Acerbi per l'Italia. E ancora, Muriqi per il Kosovo, Marusic con il Montenegro, Milinkovic con la Serbia e Raul Moro per la Spagna U21. Di seguito tutti gli impegni dei biancocelesti nelle rispettive partite:

Italia - Spagna, semifinale Nations League, 6 Ottobre, ore 20.45, San Siro (Acerbi)

Malawi - Costa d'Avorio, qualificazioni Mondiali, 8 Ottobre ore 15.00, Orlando Stadium (Akpa Akpro)

Gibilterra - Montenegro, qualificazioni Mondiali, 8 Ottobre, ore 20.45, Victoria Stadium (Marusic)

Spagna U21 - Slovacchia U21, qualificazioni Europei, 8 Ottobre, ore 20.45, Estadio Olímpico de la Cartuja (Raul Moro)

Ungheria - Albania, qualificazioni Mondiali, 9 Ottobre ore 20.45, Puskas Arena // Albania - Polonia qualificazioni Mondiali 12 Ottobre ore 20.45, Arena Kombëtare (Strakosha e Hysaj)

Svezia - Kosovo, qualificazioni Mondiali, 9 Ottobre, ore 18.00, Friends Arena (Muriqi)

Lussemburgo - Serbia, qualificazioni Mondiali, 9 Ottobre, ore 20.45, Josy Barthel (Milinkovic)

Costa d'Avorio - Malawi, qualificazioni Mondiali 11 Ottobre ore 19.00, Stade Felix Houphouet- Boigny (Akpa Akpro)

Norvegia - Montenegro, qualificazioni Mondiali, 11 Ottobre, ore 20.45, Ullevaal (Marusic)

Kosovo - Georgia, qualificazioni Mondiali, 12 Ottobre, ore 20.45, Pristina City Stadium (Muriqi)

Serbia - Azerbaigian, qualificazioni Mondiali, 12 Ottobre, ore 20.45, Stadio Stella Rossa (Milinkovic)

Spagna U21 - Irlanda del Nord U21, qualificazioni Europei, 12 Ottobre, ore 20.45, Estadio Olímpico de la Cartuja (Raul Moro)