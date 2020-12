Lazio, il punto sui rinnovi: da Inzaghi a Immobile, passando per Acerbi e Luiz Felipe

Questa fine del 2020 non è un giro di boa del campionato ma quasi, con tutti i ragionamenti che ne conseguono e che è opportuno cominciare a fare in vista anche della riapertura della finestra di mercato invernale. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, sul piatto della Lazio ci sono diversi rinnovi di contratto in ballo da prendere in considerazione: il più pressante è di certo quello di Simone Inzaghi, con la trattativa che sta andando avanti proprio in questi giorni a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio. L'accordo con il tecnico scade nel 2021, è stata rifiutata una prima proposta di prolungamento al 2022 con ingaggio alzato a 2,3 milioni più bonus Champions. C'è poi attesa per la firma di Ciro Immobile sul contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2025, già annunciata la scorsa estate: dovrebbe essere questione di giorni.

QUESTIONI IN SOSPESO - Risale a settembre il caso Francesco Acerbi, poi rientrato ma di certo non dimenticato da entrambe le parti. Il difensore biancoceleste ha un contratto in scadenza nel 2023 ma attende un adeguamento e un prolungamento, dovrebbe essere tra le priorità della Lazio per il nuovo anno. L'accordo con Luiz Felipe scade invece nel 2022, con lui si erano gettate le basi per proseguire insieme già ad Auronzo e si attende un segnale in questo senso. Sempre nel 2022 arriveranno a termine anche i contratti di Caicedo (corteggiato dalla Fiorentina ma difficilmente sacrificabile), Patric, Marusic, Leiva e Reina: la storia insegna che probabilmente per questi giocatori si attenderà un po' di più prima di parlare di rinnovo.

