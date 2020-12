Lazio, rinnovo Inzaghi: c'è la prima offerta di Lotito. Ma Simone...

LAZIO, RINNOVO INZAGHI - Nonostante dai social arrivi la conferma della moglie di Inzaghi che il tecnico biancoceleste, fosse per lui, rimarrebbe a vita alla Lazio, la pratica rinnovo è ancora aperta e tutta da decidere. C'è una trattativa in essere con Lotito che, secondo la rassegna di Radiosei, avrebbe portato alla prima offerta da parte del presidente: ingaggio alzato da 2 milioni più bonus a 2,3 con ricco bonus Champions in caso di nuova qualificazione. Il prolungamento potrebbe essere di un anno, fino al 2022. Offerta rifiutata. Per Simone è ancora troppa bassa, non rispecchia il lavoro fatto in questi anni con trofei messi in bacheca e qualificazione storica agli ottavi. In più, Inzaghi si aspetta uno stipendio da top allenatore in Serie A e un trattamento al pari dei grandi giocatori in rosa nella Lazio. Ma Lotito, dal canto suo, non è soddisfatto del crollo post Covid e della partenza in campionato in questa stagione. Si dovranno risentire, quindi, telefonicamente lo possono fare già in questi giorni. Per vedersi invece c'è da aspettare perché Lotito è a Cortina mentre Inzaghi è a Roma. Forse il 6 gennaio, il giorno di Lazio-Fiorentina, può essere quello buono per un nuovo appuntamento. C'è ancora distanza, bisogna venirsi incontro per continuare insieme.

Pubblicato il 27/12

