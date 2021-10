Lazio - Inter, tutte le statistiche: Sarri e Milinkovic on fire contro i nerazzurri

Lazio - Inter sarà uno degli anticipi del sabato dell'8ª giornata di Serie A. La sfida rappresenterà soprattutto il ritorno all'Olimpico di Simone Inzaghi che affronterà per la prima volta i biancocelesti da avversario. Per Sarri invece si tratta dell 11° confronto con i nerazzurri e di questi gli ultimi 6 li ha chiusi da imbattuto. Contro l'Inter Milinkovic-Savic si esalta, come nelle ultime 5 gare in cui è andato a segno 4 volte. Di seguito tutte le statistiche.

- Sono 78 gli incontri totali disputati all'Olimpico in Serie A tra Lazio e Inter. 27 le vittorie biancocelesti, 22 quelle degli ospiti e 29 i pareggi. I capitolini hanno realizzato 106 gol a fronte dei 99 degli avversari.

- Il risultato più ricorrente al termine dei Lazio-Inter di campionato è il pareggio per 1-1, verificatosi ben 12 volte. Questo risultato è maturato in occasione del primo faccia a faccia fra i due club nel girone unico, quarta giornata 1929-1930, oltre che nell’ultimo scontro diretto disputato all'Olimpico dello scorso ottobre.

- Per trovare un segno 2 in schedina nelle sfide tra Lazio e Inter all'Olimpico dobbiamo risalire all'Inter pre-Conte. Fu nel 2018-2019 con Spalletti l'ultima volta in cui i nerazzurri si imposero nella Capitale con un netto 0-3.

- Si sfideranno il secondo attacco più prolifico fra le mura di casa, quello laziale, e il secondo che ha marcato più reti in trasferta, quello interista. Se ci aggiungiamo il numero di clean sheet totalizzati dai due club, zero la Lazio e 1 l’Inter, difficile pensare che il big match si chiuderà a reti inviolate.

- Il prossimo sarà il 250° gol segnato dall’Inter contro la Lazio in Serie A: i biancocelesti hanno incassato più reti solamente contro la Juventus nel massimo campionato (275).

- La Lazio ha vinto solamente due delle ultime 10 partite di Serie A contro l’Inter (2N, 6P): dal 2016/17 in avanti contro nessuna squadra i biancocelesti hanno ottenuto meno successi (minimo tre sfide nel periodo).

- Dopo una serie di quattro successi consecutivi in casa contro l’Inter, la Lazio ha vinto solo due delle ultime sette gare interne con i nerazzurri in Serie A (1N, 4P).

- La Lazio ha perso l’ultima partita di Serie A contro il Bologna e non registra due sconfitte consecutive in campionato dallo scorso marzo: in quel caso la prima fu contro il Bologna e la seconda contro la Juventus.

- La Lazio non perde da 16 partite consecutive in casa in campionato (14V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte.

- Per la prima volta nella sua storia l’Inter ha segnato almeno due gol in tutte le prime sette partite stagionali in campionato – le 22 reti rappresentano il suo miglior risultato dal 1950/51, stagione in cui i nerazzurri hanno registrato il proprio record di gol all’ottava partita (25).

- Lazio e Inter sono due delle tre squadre ad aver segnato più reti dopo un recupero offensivo in questa Serie A (tre, come il Torino).

- Nell’era dei tre punti a vittoria il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è stato l’allenatore della Lazio con più partite in Serie A (197) ed è stato secondo solo a Sven-Göran Eriksson per media punti (1.82 v 1.9) – min. 50 panchine.

- Sergej Milinkovic-Savic ha segnato quattro gol contro l’Inter in campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A – il prossimo sarà il suo 50° gol con la maglia della Lazio, contando tutte le competizioni.

- Edin Dzeko ha segnato sei gol in sette partite di questo campionato – solo tre giocatori sono riusciti a realizzare sette reti nelle prime otto gare stagionali del club nell’anno d’esordio in nerazzurro in Serie A: Nyers (otto reti nel 1948/49), Amadei (sette nel 1948/49) e Quaresima (sette nel 1947/48). Il bosniaco ha segnato tre gol contro la Lazio in Serie A, ma solo uno nelle ultime 10 sfide.

- Maurizio Sarri ha vinto cinque delle sue 10 sfide contro l'Inter in campionato (3N, 2P): l'attuale allenatore dei biancocelesti è imbattuto nelle ultime sei sfide con i nerazzurri (4V, 2N).

- I due tecnici si sono sfidati 7 volte: 4 i successi per Sarri (tre alla guida del Napoli, uno della Juventus), un pareggio e 2 vittorie per Inzaghi, tra cui il 3-1 in Supercoppa Italiana contro la Juve nel dicembre del 2019.