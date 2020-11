Lazio, le Nazionali chiamano: tutti gli impegni dei biancocelesti

Due settimane di sosta del campionato, ma non per tutti i calciatori biancocelesti sarà l'occasione per riposarsi. Molti sono infatti i calciatori convocati dalle rispettive Nazionali. Milinkovic, Marusic, Akpa Akpro, Alia, Correa e Muriqi hanno già raggiunto i ritiri delle rispettive selezioni. Luiz Felipe e Fares hanno rinunciato alla chiamata del Brasile Under 23 e dell'Algeria per rimanere nella Capitale. C'è poi da capire quale sarà il futuro prossimo di Immobile e Acerbi, entrambi in isolamento fiduciario per il momento. Entrambi sono rientrati fra le chiamate di Roberto Mancini.

MIlinkovic-Savic

12 novembre, ore 20.45, Serbia-Scozia (Euro 2020 play-off)

15 novembre ore 20.45, Ungheria-Serbia (Nations League)

18 novembre ore 20.45, Serbia-Russia (Nations League)

Adam Marusic



11 novembre ore 18.00, Montenegro-Kazakistan (Amichevole)

14 novembre ore 18.00, Azerbaigian-Montenegro (Nations League)

17 novembre ore 20.45, Montenegro-Cipro (Nations League)



Akpa Akpro

12 novembre ore 20.00, Costa d’Avorio-Madagascar (African Nations Cup)

17 novembre ore 14.00, Madagascar-Costa d’Avorio (African Nations Cup)



Vedat Muriqi

11 novembre ore 16.00, Albania-Kosovo (amichevole)

15 novembre ore 20.45, Slovenia-Kosovo (Nations League)

18 novembre ore 20.45 Kosovo-Moldavia (Nations League)



Joaquin Correa

13 novembre ore 01.00, Argentina-Paraguay (Qualificazioni Mondiali)

18 novembre 01.30, Perù-Argentina (Qualificazioni Mondiali)

Marco Alia

13 novembre ore 19.00, Kosovo-Albania U21 (Europei U21, terzo turno qualificazione)

17 novembre ore 20.25, Inghilterra-Albania U21 (Europei U21, terzo turno qualificazione)

Francesco Acerbi

11 novembre ore 20.45, Italia-Estonia (Amichevole)

15 novembre ore 20.45, Italia-Polonia (Nations League)

18 novembre ore 20.45, Bosnia-Italia (Nations League)