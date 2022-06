Lazio, Lotito al lavoro per il nuovo stadio. Flaminio quasi impossibile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Farò lo stadio. Come ho già ricostruito il centro sportivo che tutti ci invidiano". Queste le parole di Claudio Lotito, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, in merito alla volontà di dare una nuova casa alla Lazio. Il patron biancoceleste ne ha parlato col sindaco di Roma Gualtieri la scorsa settimana gettando le basi per un dialogo, la volontà è quella di dare al club lo Stadio delle Aquile che da anni i tifosi sognano. L'ipotesi rinnovamento del Flaminio è sempre tra le proposte che ci sono sul tavolo, ma si tratta di una possibilità molto remota considerando come sempre i vincoli che appartengono alla famiglia Nervi: l'impianto dovrebbe avere una capienza di 35-40mila persone, avere una copertura come da normativa UEFA ed essere dotato di parcheggio multipiano, tutte esigenze che cozzano con gli oneri a cui è soggetto lo stadio. Lotito e Gualtieri dovranno aggiornarsi nelle prossime settimane, non sono arrivati ultimatum dal Campidoglio ma la Lazio dovrebbe presentare un progetto entro settembre, se non al Flaminio presso un'altra area urbana ancora non identificata ma che potrebbe facilmente essere quella sulla Tiberina di cui già si era parlato nel 2005. Quel che è certo è che la Lazio si sta muovendo per trovarsi una nuova casa nella Capitale.