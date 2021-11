Lazio, Lotito vede il Senato: fissata la votazione in aula

Dopo più di 14 mesi dal pronunciamento della Giunta delle elezioni e delle immunità, il Senato voterà sull'elezione di Claudio Lotito (candidatosi nel 2018 con Forza Italia) al posto di Vincenzo Carbone (eletto con Forza Italia, poi passato a Italia Viva). Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il passaggio in aula è stato fissato per mercoledì 1 dicembre. È l'ultimo passaggio formale e se il risultato dovesse confermare la decisione della Giunta il presidente della Lazio sarebbe ufficialmente senatore. La votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica ormai alle porte ha spinto Palazzo Madama a calendarizzare una votazione attesa dal 24 settembre 2020, quando la Giunta (con il risultato di 12-7) confermò la relazione di Adriano Paroli, che attribuiva il seggio di Carbone a Lotito, già approvata il 4 agosto.