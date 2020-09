Lazio, Lotito vince in Giunta e vede il Senato: "Aspetto la procedura finale"

Claudio Lotito è sempre più vicino all'elezione a senatore. La Giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama ha accolto il ricorso presentato dal presidente della Lazio dopo la mancata elezione alle politiche del 2018. La tesi del numero uno biancoceleste, accolta con 12 voti favorevoli e 7 contrari, sostiene che è stato commesso un errore di calcolo nell’attribuzione dei seggi e rivendica quello assegnato al senatore Vincenzo Carbone, eletto con Forza Italia (stesso partito di Lotito) e passato nel frattempo tra le fila di Italia Viva. L'ultima parola spetta all'aula del Senato e se il risultato della Giunta fosse confermato ci sarebbe l'immediata decadenza di Carbone e l'elezione al suo posto di Lotito.

GIUNTA E REAZIONE - Nel corso della discussione in seduta pubblica in Giunta, Lotito non ha preso la parola, lasciando che fosse il suo avvocato (il professor Massimo Luciani) a spiegare i motivi del ricorso: "Il problema è semplicissimo e riguarda il ‘governo’ della gestione dei resti. Il collegio deve essere assegnato a Lotito semplicemente interpretando le norme vigenti". La replica del senatore Carbone: "Spero che l’esito della camera di consiglio non sia già scontato e che i componenti possano arrivare a una conclusione giusta. Sinceramente, dovermi ritrovare in questa situazione mi sconcerta. Non avrei mai creduto che sarei stato additato come il senatore abusivo". La Giunta, ha ribadito il verdetto dell’agosto scorso, confermando l'assegnazione a Lotito e non a Carbone in base al complesso meccanismo di attribuzione proporzionale dei seggi plurinominali. Nel 2018 i calcoli avevano premiato il collegio 'Campania 3' in cui il senatore renziano risultava il primo dei non eletti, poi a un primo ricorso il seggio era stato assegnato al collegio 'Campania 1' con primo dei non eletti l'ex sottosegretario all'Istruzione, oggi all'Università, De Cristofaro. Alla fine però lo scranno è stato attribuito al collegio 'Campania 2' con la conseguente elezione di Lotito. Contattato da La Presse dopo l'esito favorevole del ricorso, il presidente biancoceleste ha così risposto: "Non commento, aspettiamo la procedura finale. Sono valutazioni endoprocedimentali".

EFFETTI SUL GOVERNO - L'esito della vicenda sul seggio della Campania è importante anche nell'ottica della tenuta del Governo a Palazzo Madama. Al momento la maggioranza, dopo la sconfitta nelle suppletive in Sardegna, conta su 168 senatori, con 147 in quota opposizione e 6 senatori a vita. Qualora l'aula del Senato votasse la sostituzione di Carbone con Lotito, Italia Viva perderebbe un senatore a vantaggio di Forza Italia, con il Governo che passerebbe a 167 e l'opposizione a 148. Un ulteriore passaggio separa il presidente della Lazio dal Senato, nel frattempo favorevole è stato l'esito del voto in Giunta delle elezioni e delle immunità.

