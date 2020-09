FORMELLO - Lazio, Immobile c'è. Inzaghi sceglie Marusic, Patric a riposo

FORMELLO - Immobile c’è, guida l’attacco in allenamento e lo farà sabato alla Sardegna Arena. Ciro, a riposo ieri pomeriggio, alle 17 è in campo coi compagni per la seduta dell’antivigilia: le sue condizioni non hanno mai preoccupato, martedì aveva ricevuto semplicemente un colpo in partitella. Nessun dubbio sul suo impiego e su quella che sarà la formazione scelta da Inzaghi per l’esordio in campionato. In difesa le decisioni sono scontate per i problemi di infermeria, sull’out mancino invece Fares non è stato ancora ufficializzato e Lukaku non si è visto sul terreno di gioco per la seconda sgambata consecutiva. Al massimo il belga verrà utilizzato a gara in corso. Il “quinto” di sinistra sarà Marusic: il montenegrino è stato testato dalla parte opposta a Lazzari negli ultimi tre giorni, toccherà a lui iniziare la stagione sulla fascia di Lulic, ai box e con tempi di rientro indefiniti.

L'UNDICI. In infermeria c’è anche Luiz Felipe (contusione alla caviglia), mentre Vavro viaggia verso il recupero (anche oggi per lui lavoro differenziato a causa della pubalgia). Dietro Patric, salvo sorprese, completerà la linea a tre davanti a Strakosha con Acerbi e Radu. Occhi aperti: lo spagnolo nel pomeriggio ha seguito l'allenamento in scarpe da ginnastica (solo palestra). Probabile gestione. Bastos non si vede in campo da martedì, è un indizio di mercato. Lazzari e Marusic esterni, in mezzo Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva, che oggi però ha saltato le esercitazioni tattiche. Il brasiliano non ha i 90 minuti nelle gambe, scontata la staffetta nella ripresa con Escalante e Cataldi. Davanti la coppia Correa-Immobile.