Lazio, Luis Alberto e la moglie negativi al tampone: l'annuncio via social - FT

Buone notizie in casa Lazio. Luis Alberto è risultato negativo al tampone per il Coronavirus e potrà tornare presto a disposizione di Simone Inzaghi. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato l'esito del suo test. Lo spagnolo, sempre sui social, ha prima mostrato tutta la sua voglia di tornare in campo con una foto che lo ritrae in azione accompagnata da tante faccine ammiccanti, poi l'annuncio della sua negatività ha fatto ulteriore chiarezza. Anche la moglie, come lui, è risultata negativa.

Pubblicato il 5/11/2020