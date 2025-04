Lazio, Mandas a LSC: "È ancora tutto aperto. Ora dobbiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sconfitta dolorosa per la Lazio, che perde 2-0 contro i norvegesi del Bodø/Glimt. Al termine della sfida il portiere biancoceleste Chrīstos Mandas ha parlato così ai microfoni ufficiali del club:

"Questo campo è difficile per tutte le squadre, non voglio parlarne. Abbiamo subito la partita anche nel secondo tempo, ma è tutto ancora aperto in vista del ritorno. Sono felice per queste parate, però voglio aiutrare di più la squadra. Questo 2-0 lo possiamo ribaltare. Noi siamo forti in casa e vogliamo prenderci questa partita. Questa partita è finita, ora testa al derby, non c'è tempo. Dopo il derby torneremo a pensare all'Europa League".