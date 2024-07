Lazio, Martusciello rescinde il contratto: lo aspetta la Salernitana

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Martusciello è pronto a mettersi in proprio. Dopo aver affiancato Sarri per anni a Empoli (dove ha vissuto anche la sua prima esperienza da allenatore), a Juventus e in ultima istanza nei due anni e mezzo di Lazio, lo storico vice-allenatore del tecnico toscano sta per iniziare la sua seconda avventura in solitaria. Negli scorsi giorni la Salernitana lo ha contattato per proporgli il posto sulla panchina granata, dopo l'addio inaspettato di Sottil e il mancato arrivo di Fofana. Un'occasione che Martusciello ha voluto cogliere al volo, offrendo la propria disponibilità a trattare. Nel giro di pochi giorni le parti sarebbero arrivate a un accordo che, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, lo avrebbe portato in queste ore a rescindere il proprio contratto in essere con la Lazio. Un ultimo ostacolo formale che, una volta superato, spianerà la strada per il suo trasferimento in Campania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.