Lazio, Milinkovic in Sardegna e Marusic in Montenegro: le loro "ladies" incantano! - FOTOGALLERY

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori della Lazio, che a inizio luglio si raduneranno a Formello per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore. Sergej Milinkovic, dopo esser tornato in Serbia, si sta godendo qualche ora in relax nella splendida cornice della Sardegna in compagnia della fidanzata Natalija. Sui social, gli scatti che li ritraggono insieme, più innamorati e affiatati che mai. Anche Adam Marusic, in attesa di prolungare il matrimonio con la Lazio, sta trascorrendo le proprie vacanze con Milica. E dopo i giorni passati a Dubai, la coppia ha fatto ritorno in Montenegro. I due innamorati, legati sentimentalmente da qualche mese, hanno optato per diverse destinazioni ma sempre l'uno al fianco dell'altra.

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Felipe Anderson a un passo"

Lazio, Leiva si vaccina e manda un messaggio: "Sconfiggiamo questo virus" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE