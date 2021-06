La Lazio vuole blindare Marusic: pronto il rinnovo, ecco le cifre

RASSEGNA STAMPA - Mentre si continuano a sondare nuovi nomi sul mercato per il 4-3-3 di Sarri, la Lazio deve guardare in casa. Oltre alla situazione esuberi che dovranno essere piazzati in qualche modo, la società dovrà fare i conti con i giocatori in scadenza nel 2022. Uno di questi è Adam Marusic, reduce dalla migliore stagione da quando è arrivato nella Capitale con un rendimento altissimo e costante. L'obiettivo numero uno del club biancoceleste è quello di trattenere il terzino montenegrino. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, per lui è pronto un rinnovo fino al 2025 con l'ingaggio raddoppiato, attualmente guadagna 800 mila euro, per cercare di convincerlo a rimanere e non farlo tentare da altre offerte. L'incontro tra le parti doveva esserci questo mese, ma è slittato a luglio. Se il calciatore dovesse avere qualche dubbio sulla proposta di rinnovo, cosa che non si augurano Tare e Lotito, i piani biancocelesti cambierebbero all'improvviso e la società si troverebbe costretta a cederlo in questa sessione di calciomercato per non perderlo a parametro zero. La Lazio vuole blindare il suo numero 77 per dare a Sarri un terzino di ruolo sulla corsia destra. Re Adam fa ancora, eccome, al caso della Lazio.