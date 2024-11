Lazio - Porto, i convocati di Baroni: Zaccagni ok, ancora out Patric

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro il Porto (ore 21:00). Ancora assente Noslin per squalifica, così come Patric per un fastidio alla caviglia (ha saltato anche la gara contro il Cagliari). Confermato invece Zaccagni dopo il rientro lunedì sera dall'influenza intestinale che l'ha colpito nei giorni precedenti. A seguire la lista completa:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Tavares;

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.