Lazio – Porto, la carica dell’Olimpico: il dato sui biglietti

È questione di ore e l’Olimpico farà da cornice al match tra Lazio e Porto. Si può definire una finale, o dentro o fuori e i biancocelesti non hanno intenzione di mollare. L’obiettivo sono gli ottavi e per conquistarsi il pass dovranno ribaltare il risultato dell’andata. Nulla è impossibile soprattutto se hai alle spalle il tuo pubblico pronto a sostenerti. Nelle ultime ore c’è stato un significativo aumento dei tagliandi venduti, e si è toccata quota 30.000. Di questi una minima parte sono portoghesi, i restanti tutti laziali. Come ogni volta, nel momento del bisogno i supporter biancocelesti non hanno esitato a tirarsi indietro. Anzi. Saranno sugli spalti pronti a trascinare la loro squadra verso l’obiettivo.

