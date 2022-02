Lazio, Leiva lancia un appello per aiutare i connazionali in Ucraina – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È delicata e complicata la situazione per moltissime famiglie ucraine e non che in questo momento stanno vivendo l’assedio della Russia nella nazione. Sono ore di paura e panico, c’è chi è riuscito a fuggire e chi no e si trova costretto a rifugiarsi in luoghi “sicuri”. È il caso dei calciatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk e della Dinamo Kiev che si sono riuniti in un hotel della capitale e hanno lanciato un appello al proprio paese affinché le autorità possano aiutarli. Al loro appello si unisce anche Lucas Leiva. Il centrocampista biancoceleste è preoccupato per i suoi connazionali e tramite il suo profilo Instagram ha condiviso il loro video invocando l’aiuto del governo brasiliano: “Che Dio vi benedica e che possiate uscire sani e salvi. Chiedo alle autorità brasiliane di supportare le famiglie"

