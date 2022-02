Lazio - Napoli, Di Bello e Massa scatenano i social: "Ancora loro?"

La designazione arbitrale per il match di domenica tra biancocelesti e partenopei hanno scatenato le reazioni social dei sostenitori...

"Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?". Chissà quanti tifosi della Lazio avranno sentito risuonare nella mente questa canzone di Lucio Battisti dopo la designazione arbitrale. Domenica all'Olimpico arriverà il Napoli e i biancocelesti ritroveranno in campo Di Bello. Il fischietto pugliese, nonostante uno score in attivo con le aquile, è stato protagonista di alcuni episodi che non sono andati giù ai tifosi e alla società. L'ultima in questa stagione quando nel match contro la Juventus decise di assegnare un penalty ai bianconeri, dopo revisione alla Var, per il contatto tra Cataldi e Morata. Una scelta che ha fatto particolarmente arrabbiare Sarri e anche la dirigenza capitolina, già scottata da una serie di precedenti. Senza dimenticare che l'ultimo successo con lui è datato febbraio 2020 e da allora sono arrivati 4 ko in altrettanti match. Lo scorso campionato proprio il match al San Paolo con il rigore invertito e il raddoppio nato da un netto fallo di mano di Mertens sono ben impressi nella memoria dei tifosi laziali. A completare il quadro anche la presenza di Massa come Var. Con la giacchetta nera di Imperia i precedenti sono ancora più inquietanti. Dall'espulsione di Leiva sempre a Napoli in Coppa Italia, passando per quel rigore in Lazio - Fiorentina per un presunto contatto tra Caicedo e Pezzella. Simone Inzaghi all'epoca disse: "Massa? Me lo sognerò per molto tempo". Questi solo per citarne i più famosi, ma la Lazio con i due arbitri non è fortunata. Sui social i tifosi biancocelesti si sono divisi tra chi ha scelto l'ironia "Ancora loro due?", "Vabbè dai già si è capito come andrà" e "Concentriamoci sul Porto va" sono commenti molto frequenti. C'è poi chi ha preferito essere più analitico scrivendo "Avrei preferito Orsato", "Non poteva andarci peggio" e "Con questi non vinciamo mai".