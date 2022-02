Uefa, convocata riunione straordinaria: spostata la finale di Champions?

TUTTOmercatoWEB.com

L’esplosione del conflitto tra Russia e Ucraina si sta riverberando anche nel mondo del calcio. La Uefa aveva fissato la finale di Champions League a San Pietroburgo, da giorni si discuteva se fosse il caso di lasciare le cose invariate o meno per via delle tensioni tra i due stati. L’evoluzione della vicenda però ha spinto la Uefa ad intervenire concretamente in merito. Il presidente Ceferin con una nota ha comunicato la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato in programma domani, per discutere sul da farsi e sulle misure da attuare. Stando però a quanto riportato da Associated Press, la Uefa avrebbe preso già una decisione: la finale della massima competizione europea sarebbe stata spostata e non si dovrebbe più disputare in Russia.

