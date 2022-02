Lazio, Agostinelli: “Può passare il turno. E contro il Napoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Settimana intensa per la Lazio che stasera scenderà in campo contro il Porto all’Olimpico e domenica, sempre in casa, affronterà il Napoli in campionato. Non c’è tregua per i biancocelesti che dovranno mantenere alta la guardia e affrontare due gare importantissime. Ai microfoni di TMW, Andrea Agostinelli ha espresso in merito le sue sensazioni: “Europa? Può passare il turno ma se non lo passa deve recriminare l'andata dove doveva e poteva fare di più. Stasera non sarà lo stesso Porto e se passerà, sarà per una grande partita”

NAPOLI – “Deve fare una partita intelligente la Lazio. Non deve buttarsi all'arrembaggio, ho timore di questo Porto”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, verso il Napoli: la serie A lancia un sondaggio – FOTO

Lazio – Porto, i convocati di Sarri: la decisione su Acerbi e Pedro