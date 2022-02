Lazio, verso il Napoli: la Serie A lancia un sondaggio – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ha un attimo di tregua la Lazio, subito dopo la gara contro il Porto dovrà pensare al match contro il Napoli. La sfida è in programma domenica alle 20:45, valida per la ventisettesima giornata di campionato. Sarà una gara importantissima sia per i ragazzi di Sarri sia per i ragazzi di Spalletti, in palio punti preziosi per la corsa all’Europa dei biancocelesti e per la corsa allo scudetto dei partenopei. La Serie A per ingannare l’attesa ha deciso di lanciare un sondaggio, protagonisti Osimehn e Immobile. I due attaccanti sono due punti fermi per le rispettive squadre, sarà uno scontro tra big. L’ultima parola spetta ai tifosi, chiamati a scegliere il loro preferito.

Chi scegliete? — Lega Serie A (@SerieA) February 24, 2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lega Serie A, Bonomi ritira la candidatura: il motivo

Lazio - Porto, padroni di casa favoriti ma occhio ai gol: le quote del match