Lega Serie A, Bonomi ritira la candidatura: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Carlo Bonomi era uno dei candidati alla presidenza della Lega Serie A, il suo nome era stato proposto da Scaroni e aveva riscosso anche l’appoggio di altri club. Il presidente di Confindustria però, con una nota, ha annunciato di ritirare la propria candidatura. Il motivo che lo ha spinto a prendere questa decisione è legato all’esplosione del conflitto tra Russia e Ucraina. Questo quanto si legge nella nota: “Il mio dovere istituzionale in un momento straordinario come questo non può che concentrarsi solo sulla difesa degli interessi del sistema industriale italiano. Per questo ho comunicato ai club della Lega Calcio che mi è impossibile accogliere la richiesta che mi era stata rivolta di assumere la presidenza. Naturalmente Confindustria resterà sempre disponibile a qualunque contributo sia volto a ridare al sistema calcio il ranking finanziario e manageriale che gli spetta in Europa".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Ucraina, De Zerbi: “Svegliati dalle bombe, confidiamo nell’Ambasciata”

Lazio, Zaccagni: "Dispiace non poter combattere in campo, ma sarò al vostro fianco"