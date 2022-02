Lazio - Porto, padroni di casa favoriti ma occhio ai gol: le quote del match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il pareggio di Udine, la Lazio di Sarri deve rimontare il 2-1 subito in casa del Porto per conquistare il pass per gli ottavi di finale d'Europa League. La squadra di Conceiçao, che negli ultimi anni ha batutto Milan e Juventus, è imbattuta in Primeira Liga, a sei punti di distanza dallo Sporting Lisbona secondo in classifica. Nell'ultimo turno di campionato, ha sconfitto di misura la Moreirense. I bookie hanno un cauto ottimismo in vista della gara di questa sera alll'Olimpico. La Lazio infatti è ritenuta favorita a 2.30 per Betfair, contro 3.20 con cui William Hill quota il Porto. A 3.55, invece, il pareggio secondo Leo Vegas. Andiamo a dare un'occhiata alle quote del match:

Il calcio propositivo di Sarri, unito a una tenuta difensiva non sempre affidabile, lascia aperta la possibilità di vedere diversi gol. D'altra parte, gli scommettitori non sono d'accordo e spingono maggiormente sull'Under 2.5 (1.91 con LeoVegas rispetto all'Over 2.5 che tocca quota 2.00 con William Hill). Per i biancocelesti l'unico risultato che vale la qualificazione è la vittoria. Per questo, c'è da immaginare che la pressione sul Porto sarà altissima sin da subito. Ritenendo i padroni di casa favoriti, si può supporre che la gara si possa sbloccare positivamente già nel primo tempo. che il vantaggio acquisito possa esser mantenuto o consolidato nella ripresa. Quest'opzione è offerta al meglio a 3.60 da Betfair.

Nonostante la Lazio sia favorita, per gli operatori il risultato esatto più probabile è un pareggio per 1-1 a 6.75 (Sisal e LeoVegas). Dall'altra parte, non è da escludere lo stesso punteggio dell'andata, ma ribaltato a favore dei biancocelesti. In questo caso si andrebbe ai supplementari: il 2-1 tocca 9.50 con Snai. In mezzo c'è l'1-0 proposto a 8.50, mentre lo 0-1 vale esattamente dieci volte la posta secondo Sisal. Quota 11.00, invece, per un pareggio senza reti con LeoVegas. Ciro Immobile, reduce dall'infortunio che l'ha tenuto ai box, è senz'altro il giocatore più atteso. È lui il principale indiziato per aprire le marcature. LeoVegas lo quota a 4.40, meno di Taremi (7.00), Toni Martinez (7.50) e Felipe Anderson (8.00), che seguono nella classifica.

