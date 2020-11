Lazio, rinnovo Inzaghi: possibile incontro dopo il girone di Champions

Tra le tante questioni sulle quali il patron della Lazio Claudio Lotito dovrà decidere c'è anche quella legata al rinnovo di mister Inzaghi. Il contratto dell'allenatore biancoceleste scadrà nel 2021 e ormai da mesi si attende l'incontro tra le due parti per capire quale sarà la decisione finale. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sembrava che il primo contatto dovesse esserci nella pausa di ottobre, poi in quella di novembre e ora è possibile che il momento buono sia dopo il girone di Champions la cui ultima partita è in programma l'8 dicembre. Si dovrà decidere per un accordo, di un anno o più, e anche dell'adeguamento economico la cui richiesta è di almeno 3 milioni.

