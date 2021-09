Lazio - Roma, le pagelle dei quotidiani: Reina prodigioso, Felipe Anderson imprendibile

Trionfo Lazio nel derby, vinto contro una Roma ostica dimostrando di valere di più in termini di tecnica, concentrazione e voglia di portare a casa il risultato. Reina protagonista con alcune belle parate, in particolare quella a mano aperta sulla botta a incrociare di Zaniolo, bene la difesa che concede pericolosità ai giallorossi principalmente dai calci piazzati. A centrocampo due grandi Milinkovic e Luis Alberto, in mezzo la staffetta Leiva-Cataldi dimostra di funzionare alla grande. Felipe Anderson una scheggia impazzita per tutto il match, Immobile corre, ci prova e serve due assist, Pedro è ovunque per novanta minuti. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 7,5, Marusic 6,5, Luiz Felipe 7, Acerbi 7,5, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 6 (61' Cataldi 6,5), Luis Alberto 7 (66' Akpa Akpro 6), Felipe Anderson 8, Immobile 7,5 (89' Muriqi sv), Pedro 7,5, Sarri 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6,5, Marusic 6,5, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 7, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (61' Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (66' Akpa Akpro 5,5), Felipe Anderson 7,5 Immobile 7 (89' Muriqi sv), Pedro 7, Sarri 7.

MESSAGGERO - Reina 7, Marusic 6,5, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 7, Leiva 5,5 (61' Cataldi 6,5), Luis Alberto 6,5 (66' Akpa Apro 6), Felipe Anderson 7,5, Immobile 7 (89' Muriqi sv), Pedro 7, Sarri 7.