Lazio - Sassuolo, Akpa Akpro: "Per vincere serve lo spirito del derby!"

Akpa Akpro, titolare in campo oggi contro il Sassuolo, ha presentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Settimana importante questa per me e per la squadra, dobbiamo vincere perché abbiamo bisogno di punti e di fare una grande partita. Inzaghi mi ha detto di mettere in campo il calcio che conosco, non ho bisogno di fare altro, aiuto solo la squadra a vincere. Oggi mi aspetto una partita difficile, dobbiamo essere pazienti e avere lo stesso spirito del derby e di altre gare, dobbiamo dare tutto per i tre punti".