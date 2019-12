Lazio, Tare: "Luis Alberto miglior centrocampista del campionato. E sul mercato..."

La Lazio affronta l'Udinese tra le mura dell'Olimpico, con l'intento di portare a casa un risultato positivo che possa dare continuità alle ultime ottime prestazioni. Ai microfoni di Dazn ha parlato Igli Tare, accennando anche alla questione mercato : "Ho sempre detto che il mercato di gennaio è di riparazione, se c’è qualcosa da riparare perché no. Ora le priorità sono altre, come i giocatori che non trovano spazio e magari devono andare da qualche altra parte. Al momento non abbiamo questa necessità. Quanto vale Luis Alberto? Non sono bravo a fare queste stime, posso dire che lui insieme a Milinkovic è il miglior centrocampista del campionato italiano”.

