Lazio - Torino con i numeri del match: il pareggio è giusto

RASSEGNA STAMPA - Forse una partita così brutta e mal giocata ad inizio stagione la Lazio alla fine l'avrebbe persa, e invece contro il Torino è arrivato almeno un punto che muove la classifica, ma che non toglie l'amaro in bocca. Immobile, ancora una volta, salva la squadra, impacciata nel gioco, nervosa (vedi il piccolo diverbio Milinkovic-Felipe Anderson), quasi mai pericolosa, anzi spesso in affanno contro gli attacchi del Toro. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, i numeri della gara raccontano tutte le difficoltà vissute dai biancocelesti e un sostanziale equilibrio. I granata vincono nel conto dei tiri torali (12 a 10) e in quello dei tiri da dentro l'area (9 a 5) e delle conclusioni di testa (6 a 2), perdono - anche se di poco - alla voce "calci d'angolo" (9-7) e a quella relativa ai cross (14-13). Il possesso palla è di poco superiore quello del Torino: 52% contro il 48% biancoceleste.

