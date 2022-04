Lazio - Torino, le pagelle dei quotidiani: si salvi chi può, Immobile da King

Termina con un amaro pareggio allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio fa fatica a trovare la via del gol e va sotto dagli sviluppi di un calcio d'angolo con Pellegri, appena rientrato dall'operazione alla mano. La squadra di Maurizio Sarri cerca di contenere i granata trovando qualche spazio libero per inserirsi e far male. Arriva nel finale la solita luce infondo al tunnel: Milinkovic serve un cioccolatino al bacio per Immobile ed è 1-1 per i biancocelesti. Occasione persa, un solo punto guadagnato per la corsa Europa vista anche la vittoria della Fiorentina. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT

Strakosha 6,5; Lazzari 5,5, Patric 6 (43' pt Luiz Felipe 5,5), Acerbi 6, Marusic 5,5, Milinkovic 6,5, Leiva 5 (24' st Cataldi 6), Luis Alberto 5 (24 st' Basic 6), Felipe Anderson 6 (40' st Romero sv), Immobile 7, Zaccagni 5. All. Sarri 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT

Strakosha 6; Lazzari 5,5, Patric 5,5 (43' pt Luiz Felipe 6), Acerbi 5, Marusic 5,5, Milinkovic 6,5, Leiva 5 (24' st Cataldi 6), Luis Alberto 4,5 (24 st' Basic 6), Felipe Anderson 5 (40' st Romero sv), Immobile 6,5, Zaccagni 5. All. Sarri 5,5.

TUTTOSPORT

Strakosha 6; Lazzari 5,5, Patric 6 (43' pt Luiz Felipe 6), Acerbi 6, Marusic 5,5, Milinkovic 6,5, Leiva 5 (24' st Cataldi 6), Luis Alberto 5 (24 st' Basic 6), Felipe Anderson 5,5 (40' st Romero sv), Immobile 6,5, Zaccagni 5. All. Sarri 5,5.