Lazio - Torino, il precedente: la partita per gli USA, Bucci salva tutto

LAZIO-TORINO, IL PRECEDENTE - Senza una vittoria col Torino quella acciuffata all'ultimo con la Fiorentina perde di valore. È la gara giusta per dare continuità, la Lazio in questo campionato non ha ancora mai vinto due partite consecutive. Sfida tosta, Mazzarri si gioca molto, sarà dura rompere il muro di cinta contro una squadra fisica come quella granata. Come accadde nel lontano 2001, in un giorno davvero speciale, quando gli attacchi della Lazio si infransero su uno strepitoso Bucci.

OMAGGIO ALLE VITTIME DELLE TORRI GEMELLE - È il 16 settembre 2001 e all’Olimpico, così come sugli altri campi di Serie A, il pensiero corre alle vittime dell’attentato alle Torri Gemelle capitato cinque giorni prima. In campo i giocatori di Lazio e Torino si schierano a centrocampo tenendosi la mano e formando un cerchio di commozione. Sugli spalti sventolano bandiere americane e tanti fazzoletti bianchi, scrosciano gli applausi. Un momento di grande solidarietà prima dell’inizio della partita.

BUCCI PARA TUTTO - Zoff schiera la Lazio migliore che ha, con Crespo e Claudio Lopez in attacco e Castroman e Fiore sulle fasce. Dall’altra parte il Torino di Camolese si affida alla copia Lucarelli-Osmanovski per cercare di impensierire la retroguardia biancoceleste guidata da Stam e Nesta. Prova a rompere gli indugi dei primi minuti Castroman con un tiro alla Almeyda contro il Parma, il pallone si spegne sul fondo. Subito dopo ecco lo spunto di Fiore e il cross per Lopez, colpo di testa fuori. I due si trovano molto bene, ancora uno loro scambio al limite serve per entrare in area, palla per Crespo che di prima la volo non inquadra la porta. Le combinazioni della Lazio sono illuminanti, un’altra al 28’ tra Crespo e Fiore, che restituisce di tacco all’argentino, trova l’opposizione in extremis della difesa granata. Continua la pressione della Lazio, solo lei in campo: Fiore chiede e riceve il tocco di ritorno da Mendieta, sinistro a incrociare che esce di poco. Improvviso contropiede del Torino con Castellini che imbecca Lucarelli, la punta si fa murare da Peruzzi in uscita. Il primo tempo si chiude con una punizione violenta ma centrale di Stam respinta da Bucci. Nella ripresa entra Stankovic per Castroman, poco presente. Subito Lazio, che si divora l’occasione più grande della partita: Mendieta per Crespo che in anticipo nel cuore dell’area spara addosso a Bucci la volée, il portiere salva tutto. Il secondo tempo scorre via senza particolari sussulti, l’ultimo brivido è il colpo di testa di Simeone con Bucci uscito a vuoto, ma il centrocampista manda alto da due passi. Finisce 0-0.

