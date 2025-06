Lazio, tutto pronto per il Sarri-bis: attesa per il ritorno a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha salutato Marco Baroni ed è pronta ad accogliere di nuovo Maurizio Sarri. A poco più di un anno dall'addio che si era consumato a Formello il presidente Lotito e il ds Angelo Fabiani hanno deciso di puntare di nuovo sull'allenatore toscano che è stato ufficializzato nella giornata di ieri dopo la formalizzazione dell'addio di Baroni.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il piano tecnico è stato già concordato con Sarri che dovrebbe arrivare a Roma nella giornata di giovedì per definire alcuni dettagli in vista dell'organizzazione della prossima stagione e per un confronto in merito al ritiro che inizierà il prossimo 14 luglio, il primo che si svolgerà interamente a Formello. La conferenza stampa di presentazione non è invece ancora stata fissata ma è molto probabile che venga organizzata poco prima dell'inizio del ritiro.

