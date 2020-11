Lazio - Udinese, le pagelle dei quotidiani: si salva solo Immobile, difesa da incubo

Una domenica da dimenticare per la Lazio, che perde nettamente in casa contro un'Udinese a mezzo servizio. Tante incertezze in difesa, con Strakosha che rimette i guantoni dopo un lungo periodo di assenza e in generale una retroguardia spaesata, dove anche una certezza come Acerbi commette qualche leggerezza. Il cuore del campo è spento, da Parolo a Luis Alberto, mentre le fasce non riescono a spingere a dovere con Fares che guadagna anche una nota di demerito sul secondo gol bianconero. Unico davvero positivo in un pomeriggio nero è Immobile, che guadagna e segna il rigore del 3-1. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori di Inzaghi dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 5, Patric 5 (76' Pereira 6), Acerbi 5, Radu 5, Lazzari 5,5, Parolo 5 (46' Akpa Akpro 5,5), Cataldi 5 (46' Leiva 5,5), Luis Alberto 5, (73' Caicedo 6), Fares 4,5 (46' Marusic 5), Correa 5, Immobile 6, Inzaghi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 5, Patric 4 (76' Pereira 5,5), Acerbi 5, Radu 5, Lazzari 5, Parolo 5 (46' Akpa Akpro 5), Cataldi 4,5 (46' Leiva 5,5), Luis Alberto 5, (73' Caicedo 5,5), Fares 4 (46' Marusic 5), Correa 5, Immobile 6, Inzaghi 5.

CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 5; Patric 5 (A. Pereira sv 31' st), Acerbi 5,5, Radu 5,5; Lazzari 6, Parolo 5 (Akpa-Akpro 6 1' st), Cataldi 4,5 (Leiva 6 1' st), Luis Alberto 5 (Caicedo 6 18' st), Fares 4 (Marusic 5 1' st); Correa 5, Immobile 6, Inzaghi 5.

IL RESTO DEL CARLINO - Strakosha 5.5; Patric 5 (31' st Pereira sv), Acerbi 5, Radu 5.5; Lazzari 5.5, Parolo 6 (1' st Akpa Akpro 5.5), Cataldi 5 (1' st Leiva 6), Luis Alberto 5 (18' st Caicedo 5.5), Fares 5 (1'st Marusic 6); Correa 5, Immobile 6.5, Inzaghi 5.

LIBERO - Strakosha 6; Patric 6 (31'st Pereira sv), Acerbi 6.5, Radu 5,5; Lazzari 5.5, Parolo 5 (1'st Akpa Akpro 5.5), Cataldi 5.5 (1'st Leiva 5.5), Luis Alberto 5 (17st Caicedo 5.5), Fares 5(1'st Marusic 6); Correa 5.5, Immobile 6.

LA STAMPA - Strakosha 4,5; Patric 4,5 (31' st Andreas Pereira sv), Acerbi 5, Radu 5; Lazzari 5,5, Cataldi 4,5 (1' st Lucas Leiva 5,5), Parolo 4,5 (1' st Akpa Akpro 5), Luis Alberto 4 (18' st Caicedo 5), Fares 4 (1' st Marusic 5); Correa 5, Immobile 5, Inzaghi 4,5.

IL MESSAGGERO - Strakosha 5; Patric 4,5 (31' st Pereira ng), Acerbi 5,5, Radu 5; Lazzari 5,5, Parolo 5 (1' st Akpa Akpro 5), Cataldi 4,5 (1' st Leiva 6), Luis Alberto 5 (18' st Caicedo 5,5), Fares 4,5 (1'st Marusic 5,5); Correa 5, Immobile 6, Inzaghi 5.