Lazio - Udinese, probabili formazioni: Inzaghi sceglie tutti i titolari

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - UDINESE - I biancocelesti di Inzaghi sono nel loro miglior momento stagionale: nelle ultime cinque partite di campionato hanno ottenuto cinque vittorie. Per ora l’unica nota negativa della stagione biancoceleste resta l’esperienza europea, anche se l'ultimo successo sul Cluj ha riacceso qualche speranza. A livello nazionale gli ottimi risultati dell’ultimo periodo hanno catapultato la Lazio al terzo posto, l’Udinese occupa invece la tredicesima posizione in classifica con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, nelle ultime cinque partite i friulani hanno collezionato tre sconfitte, una vittoria ed un pareggio. Si presentano all’Olimpico dopo lo scontro diretto perso a Marassi con la Sampdoria. Tra le fila dei bianconeri saranno assenti lo squalificato Jajalo e l’infortunato Sema, nessun giocatore è in diffida. Nella Lazio tornerà Radu, mentre Luiz Felipe (complice l'infortunio di Patric) si riprenderà il suo posto sul centrodestra della difesa. Per il resto è previsto l'impiego di tutti i titolari.

Lazio - Udinese

Serie A TIM 2019-2020, 14ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 1 dicembre, ore 15:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Silva, Vavro, Parolo, Cataldi, André Anderson, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Berisha, Lukaku, Marusic, Patric

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Lulic, Parolo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Fofana, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski. A disp.: Perisan, Nicolas, Sierralta, Samir, Walace, Ter Avest, Pussetto, Kubala, Ballarini, Barak, Teodorczyk. All.: Luca Gotti.

INDISPONIBILI: Sema

SQUALIFICATI: Jajalo

DIFFIDATI: nessuno

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

Assistenti: De Meo e Affatato

IV uomo: Camplone

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

