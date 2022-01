Lazio, Vavro sblocca l’indice di liquidità: cosa succede ora

Denis Vavro ceduto in prestito al Copenaghen, prima cessione utile per la Lazio in questa sessione di calciomercato. Si attendeva la partenza del difensore per sbloccare le operazioni in entrata. E ora? Il club si trova davanti ad un bivio: tesserare Kamenovic, parcheggiato dalla scorsa estate a Formello, oppure puntare su un altro difensore come Casale del Verona?

OPERAZIONE MERCATO - Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, per la questione Kamenovic bisogna fare i conti con l’idea di Sarri, che non considera il serbo tra i rinforzi adatti alla sua Lazio. Casale invece piace perché può fare sia il centrale che il terzino sinistro: due ruoli in uno. Su di lui ci sono anche Milan e Napoli, meglio evitare aste. E poi si attende la partenza anche di Muriqi, l’altro elemento indicato per fare cassa e sbloccare il mercato. Avrebbe rifiutato il St. Etienne, vorrebbe tornare al Fenerbahce, finora non ci sono state trattative. Ha ricevuto richieste dall’Inghilterra, ma nessun club ha affondato. Si attende, manca meno di una settimana alla conclusione del mercato.