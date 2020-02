Lazio - Verona, caso Eysseric: gioca due volte la stessa giornata. Le parole dell'avv. Gentile

17esima giornata del campionato di Serie A. La Lega rinvia Lazio-Verona a causa dell'impegno in Supercoppa dei biancocelesti. La Fiorentina invece disputa regolarmente la sua gara contro la Roma. All'83esimo minuto Montella manda in campo Eysseric. Lo stesso calciatore passato nella finestra di gennaio al Verona, e subentrato al 70esimo della gara di recupero all'Olimpico disputatasi mercoledì. Due volte in campo nella stessa giornata, una circostanza insolita intorno alla quale, riporta Gazzetta.it, c'è un vuoto normativo che potrebbe dar modo di intervenire. Tutti però ci vanno cauti, a partire dall'avv. del club Gian Michele Gentile, il quale ha dichiarato: "Non credo ne faremo un caso, anche se è vero che stiamo parlando di una circostanza non prevista dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale (è consigliere federale, ndr), voglia fare chiarezza, in modo da evitare che restino dei dubbi in futuro".

