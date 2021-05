Lazio, verso il Parma tra infortuni, squalifiche e recuperi: ecco chi può giocare e chi no

La Lazio, dopo la sconfitta di Firenze, ha l'obbligo morale di provare a rimettersi in piedi per concludere decentemente la stagione e sperare nel miracolo quarto posto. I biancocelesti, nel turno infrasettimanale di campionato, ospiteranno il Parma già retrocesso all'Olimpico, diventato ormai una vera roccaforte.

GLI ASSENTI - Inzaghi non avrà vita facile per scegliere chi schierare dal primo minuto dati gli infortuni e le squalifiche: Leiva e Pereira dovranno scontare una giornata (il primo per diffida, il secondo per l'espulsione dovuta al secondo giallo), Escalante e Caicedo sono ancora fermi ai box per i problemi fisici e dovranno essere accertate le condizioni di Milinkovic dopo la violenta botta al naso rimediata al Franchi. Luis Alberto (dolore alla caviglia) e Lazzari (febbre prima della partita di ieri) non sono al top, ma potrebbero stringere i denti per aiutare i compagni.

I PRESENTI - Ci sono anche delle buone notizie per il tecnico laziale: ieri si è rivisto Luiz Felipe dopo mesi di inattività per l'infortunio e la conseguente operazione alla caviglia. Il brasiliano deve recuperare il ritmo partita e lo potrà fare solo stando in campo. A disposizione ci sarà anche Fares che ha scontato la squalifica e potrà far rifiatare Lulic che sembrerebbe aver finito il carburante. I prossimi allenamenti diranno qualcosa in più e faranno sapere se ci saranno notizie positive in vista della partita.

