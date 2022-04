Lazio, Zaccagni: "Il Sassuolo mi porta bene. Vogliamo regalarci un gran finale"

Fonte: sslazio.it

Il Sassuolo per cancellare le delusioni di queste settimane. Mattia Zaccagni ha saltato il derby per squalifica e non ha partecipato alla partita decisiva per la qualificazione al Mondiale in Qatar. La partita di sabato può essere utile per rimettere in carreggiata l'esterno biancoceleste. Nel Match Program, pubblicato sul sito ufficiale, ha detto: "Andremo ad affrontare una squadra forte e ben organizzata, che ottiene risultati importanti da anni: i neroverdi sono diventati un club temuto da tutti ormai".

DELUSIONI DA DIMENTICARE - "Aver saltato il derby è stata una grande delusione, mi è dispiaciuto molto non aver potuto aiutare i miei compagni in una partita cosi sentita. Per quanto riguarda la Nazionale, con il debutto contro la Turchia ho coronato il sogno di ogni bambino e sono estremamente felice per questo".

CRESCITA INDIVIDUALE - "Sassuolo mi porta bene, è vero: quest'anno ho già realizzato 3 gol contro gli emiliani e spero di ripetermi anche stavolta. Con Sarri sono migliorato tanto, soprattutto a livello di continuità di prestazione ed anche in zona gol. Sono però consapevole di poter fare ancora di più. A livello di squadra invece abbiamo il dovere di provare a regalarci un grande finale di campionato e ce la metteremo tutta".