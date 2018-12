LE PAGELLE - Lazo, il solito Tucu non basta. Caceres è un fantasma, difesa da horror

PROTO 5.5: Sui due gol è incolpevole, ma non riesce a dare sicurezza al reparto. La fotografia della sua partita è l’uscita di pugno tragicomica dopo un quarto d’ora.

BASTOS 6: Il migliore della linea a tre. Ed è tutto dire: il brivido lo regala sempre, ma è il meno peggio della difesa. Che regge per 70 minuti prima di farsi ribaltare dall’Eintracht.

LUIZ FELIPE 5: I due gol arrivano entrambi in zona centrale: Gacinovic lo salta senza problemi e si inventa un super gol. Sul secondo perde la posizione e lascia ad Haller lo spazio per entrare nel burro.

ACERBI 5.5: Le ha giocate tutte: sono 21 in stagione. Niente Blackjack, l’unica cosa di nero è la serata dell’Olimpico. Buia, nonostante lotti come un leone. Nella posizione di centrosinistra non ci piace. Nemmeno un po’.

CACERES 4.5: Averlo o non averlo su quella fascia è indifferente. Non spinge, a stento si limita ad aiutare Bastos.

dal 75’ Lulic sv

MURGIA 5: involato verso la porta avversaria si fa recuperare venti metri da Willems in ripiegamento disperato. Fuori forma, fuori fase. Ha bisogno di giocare con più continuità. In prestito?

CATALDI 5.5: Disordinato e discontinuo. Manca la giusta disciplina in mezzo al campo. L’assenza di Leiva comincia a pesare. Danilo e Badelj non danno le giuste garanzie. I miss you Lucas.

BERISHA 5: Torna titolare dopo la brutta prestazione di Nicosia. Sono passate ldue settimane ma la prova è da copia/incolla. Arriva sempre secondo sul pallone: una brutta notizia se sei stato acquistato per recuperare lo strumento del mestiere.

dal 75’ ROSSI sv

DURMISI 5: Sbaglia un gol fatto a tu per tu con il portiere avversario. Ma è solo l’ultimo errore di una partita fatta di imprecisione e disattenzione.

LUIS ALBERTO 6: C’è la sua firma sull’assist che porta al vantaggio di Correa. Ma tutto il resto assomiglia più a uno scarabocchio se paragonato alle magie dello scorso anno. Con l’ingresso di Rossi veste i panni del trequartista puro dietro alle due punte. Il ruolo che gli è più congeniale, un quarto d’ora però non gli basta per inventare un’altra giocata vincente.

CORREA 6.5: Illude i tifosi della Lazio, quei pochi presenti allo stadio, con un gol desi suoi: accelerazione e piatto destro sul palo lungo, quello che non gli era riuscito contro la Samp. Si danna l’anima, unico a cercare di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Ci riesce ogni qual volta accelera, ma poi si gira e dietro di lui c’è il deserto. Predicatore solitario.

All. INZAGHI 5.5: L’esperimento dell’attacco leggero ha convinto solo in parte. Con questo modo di giocare la Lazio non ha un punti di riferimento in avanti. Aveva chiesto alla squadra di evitare un’altra brutta figura: sconfitta sia all’andata che al ritorno contro una formazione tecnicamente inferiore. Lo avrebbero dovuto ascoltare con più attenzione.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-1-1): Rönnow 6; Da Costa 6.5, Russ 6, Falette 6.5, Willems 7; Müller 7 (79' Jovic sv), Fernandes 6.5, Hasebe 6 (32' N'Dicka 6.5), Tawatha 6; Gacinovic 7 (88' Stendera sv); Haller 6.5. All. Hutter 7.