Macron, il DSM Casolari: "Che orgoglio la Lazio! Ecco la nostra iniziativa"

Dall'abbigliamento tecnico sportivo alla produzione di mascherine: questa l'iniziativa intrapresa dalla Macron, sponsor tecnico della Lazio, che in una situazione di emergenza come quella che l'Italia sta attraversando causa Covid-19 ha deciso di immettere sul mercato dispositivi di protezione individuale prodotti dalla propria azienda. Intervenuto nel corso del TG giornaliero de Lalaziosiamonoi.it, Roberto Casolari - Direttore Sport Marketing del franchising bolognese - ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, sottolineando l'importanza e la soddisfazione nel poter lavorare con un club prestigioso come la Lazio: "La Macron ha semplicemente messo a disposizione la sua infrastruttura, la sua struttura organizzativa, logistica - in particolar modo in estremo oriente - per produrre e importare in Italia i dispositivi di protezione individuale: le famose mascherine. In prima battuta, a essere servito da questo materiale è il settore pubblico in Emilia Romagna, ma anche in Veneto, in Campania e in altre aree. È un'azione che Macron ha deciso di portare avanti come azione sociale, quindi no profit, per dare il proprio contributo in questa situazione così complicata. Ovviamente la decisione di mettere a disposizione la propria filiera organizzativa, Macron l'ha presa senza sostituire o cancellare, o trasformare quello che fa e sempre farà nel suo settore, che è l'abbigliamento tecnico sportivo. Per cui è un'attività che va in parallelo con tutto quello che Macron sta facendo per la Lazio, così come per tutti i club a livello nazionale e internazionale".

COLLABORAZIONE LAZIO-MACRON - "La collaborazione tra Lazio e Macron è una collaborazione ormai di lunga data, siamo adesso all'ottavo anno e secondo il contratto ci saranno almeno dieci anni di collaborazione tra le due realtà. Macron è estremamente contenta di questo rapporto, è estremamente soddisfatta. La relazione con il club è straordinaria, non solo dal punto di vista mediatico, ma anche dal punto di vista di soddisfazione nel vedere le collezioni uniche disegnate a quattro mani tra la Lazio e Macron e così introdotte sul mercato, quindi messe a disposizione dei tifosi: questo è un risultato estremamente importante che ci dà tanta soddisfazione. Importanti in questo lasso di tempo sono state tante collezioni, ricordiamo su tutte la maglia bandiera, la cosa più clamorosa che è stata presentata: l'utilizzo dell'aquila stilizzata è quello che rende ancora più importante questo periodo".

MESSAGGIO DI SPERANZA - "Ai tifosi della Lazio, ma in generale del mondo del calcio, dico che anche Macron ha la speranza che il campionato ricominci presto, ovviamente in sicurezza. Non possiamo prescindere dalla sicurezza e dalla salute delle persone. Noi, come sempre, saremo al fianco della Lazio per accompagnarla in questa stagione così straordinaria".

