Milan - Lazio, probabili formazioni: Immobile recuperato

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IMMOBILE IN CAMPO: DIFFERENZIATO. LAZZARI ACCELERA FORMELLO - Immobile in campo, seppur per un lavoro differenziato. Una notizia positiva, all'indomani del ritiro azzurro abbandonato per un affaticamento muscolare. Scarpe da ginnastica ai piedi, ritmo blando, un segnale confortante in vista della trasferta di domenica... WEBTV LAZIO, LOTITO: "SQUADRA FORTE E AMBIZIOSA. SARRI MAESTRO, LA SPINGERÀ AL MASSIMO" - VIDEO Dopo aver parlato della stagione della Lazio Women, il presidente Lotito è stato chiamato a esprimersi sulla squadra maschile e sulla sessione di calciomercato che si è appena conclusa. Il numero uno della Lazio ha risposto alle domande dei cronisti... VOCI DI MERCATO KAMENOVIC RESTA ALLA LAZIO DA NON TESSERATO: C'È L'ACCORDO. E A GENNAIO... RASSEGNA STAMPA - Si allenerà a Formello per convincere Sarri, niente ritorno in Serbia al Cukaricki: Kamenovic e la Lazio hanno trovato un accordo. Come riporta la rassegna di Radiosei, Kezman, agente del giocatore, sarà a Roma nelle prossime settimane...