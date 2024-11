Monza - Lazio, si riempie il settore ospiti: il dato sui tifosi presenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'ultima gara prima della sosta per le nazionali di novembre. Dopo il Porto in casa, la Lazio affronterà il Monza di Nesta all'U-Power Stadium per la dodicesima giornata di campionato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono già stati venduti circa 2500 biglietti per i tifosi biancocelesti. Di questi, 2100 si trovano nel settore ospiti dello stadio, mentre gli altri 400 nella tribuna adiacente. Il dato, ovviamente, è destinato a salire in questi giorni.