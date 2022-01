MOVIOLA - Inter - Lazio, Pairetto più severo con i biancocelesti. E quel rosso...

Partita intensa quella tra Inter e Lazio, con interventi duri da una parte e dall'altra che però vengono spesso giudicati in maniera non proprio uniforme da Luca Pairetto, più severo con i biancocelesti che escono da San Siro con ben quattro ammoniti. Paradossale il momento in cui il direttore di gara sventola il rosso davanti a Radu, convinto erroneamente che il romeno avesse commesso due falli da cartellino giallo sulla stessa azione e corretto dal Var dopo lo sgomento dei giocatori della Lazio.

PRIMO TEMPO

17' - Primo episodio chiave che arriva presto, con il gol di Lautaro Martinez che viene annullato per fuorigioco solo grazie all'intervento del Var. Situazione oggettivamente difficile da valutare in presa diretta, solo il controllo della sala Var dura quasi due minuti.

40' - Il primo ammonito della gara è Luiz Felipe per un intervento duro a centrocampo ma completamente sul pallone. Giallo esagerato per un contrasto in una zona del campo non pericolosa.

SECONDO TEMPO

54' - Basic si allunga in ritardo e tocca duro Sanchez, inevitabile il cartellino giallo.

62' - Più che generosa la punizione fischiata da Pairetto ai danni di Zaccagni per un intervento su Skriniar, da cui nasce la punizione pericolosa di Sanchez.

65' - Si lamenta l'Inter per un contrasto di testa in area tra Dumfries e Marusic, non c'è assolutamente nulla e Pairetto fa segno di proseguire.

71' - Momento di confusione totale per Pairetto, che sventola il rosso a Radu convinto che il romeno avesse commesso due interventi da ammonizione sulla stessa azione. In realtà uno dei due falli era stato fatto da Zaccagni, con il Var che è stato costretto a intervenire per far sì che il direttore di gara si rendesse conto di aver espulso ingiustamente il difensore biancoceleste.

90' - Bisogna aspettare la fine della partita per il primo giallo tra le fila dell'Inter, sventolato ai danni di Vidal che aveva fermato irregolarmente Zaccagni.