MOVIOLA - Lazio - Bayern, su Milinkovic rigore solare: superficiale Grinfeld

MOVIOLA LAZIO - BAYERN - Il Bayern non ha bisogno di favori, eppure il fischietto israeliano, Orel Grinfeeld, ne impacchetta subito uno importante ai bavaresi. Al 18' è solare il fallo sulla linea dell'area di rigore di Boateng ai danni di Milinkovic: difensore scavalcato dal pallone ed ex Gent steso nel tentativo di ostacolargli l'ingresso in area. Molto superficiale l'atteggiamento di Grinfeld, che da subito nega il contatto, poi non è neppure aiutato dalla sala Var. Piuttosto discutibile la direzione dell'intero primo tempo: fischia poco e spesso perde contatti netti, poi si impermalosisce quando Luis Alberto si arrabbia per un fallo non ravvisato.