MOVIOLA - Lazio - Bologna, Massa fa il protagonista nonostante il risultato

L'ultimo lunch match prima della sosta, tra Bologna e Lazio, viene affidato all'esperto Davide Massa. Primo tempo senza troppi patemi, con l'unico episodio, su cui disinnescare le proteste laziali, è un tocco sospetto in area di Medel a ridosso dell'intervallo: il cileno però colpisce prima il pallone con la testa e solo dopo se la fa rimbalzare sulla mano attaccata al petto. Giuste le ammonizioni, nella ripresa, prima a Milinkovic (trattenuta su Svanberg in ripartenza), e poco dopo a Soumaoro per l'allontamento del pallone. Nonostante il 3-0, a Massa la partita scivola via con estrema facilità, complice anche un giallo facile mostrato spesso ai biancocelesti. Alla mezz'ora del secondo tempo, poi, Acerbi discute in modo oggettivamente vigoroso con l'arbitro di Imperia, e dopo una prima ammonizione, dice qualcosa di troppo al fischietto ligure. Massa a quel punto lo espelle e indica ai compagni il numero tre con le dita, con le scuse - tardive - del difensore. Arbitro sempre protagonista nonostante una partita e un risultato che lascia poche interpretazioni. Voto 5.